Como torna su Rai1: l'artigianato lariano è protagonista della puntata di Linea Verde Life

Dopo la puntata di Linea Verde Life andata in onda lo scorso ottobre, Como torna su Rai1 ma in un'altra veste e si fa conoscere per il suo lato legato alla tradizione manifatturiera che ha profonde radici nel territorio.

È l’artigianato il protagonista della puntata di Linea Verde Start dedicata a Como e la Lombardia, in onda sabato 19 novembre, alle ore 12, su Rai1.

Il programma, realizzato in collaborazione con Confartigianato, mostra la creatività e il talento degli imprenditori nella capitale dell’economia italiana, Milano, e in un territorio, come quello del comasco, da sempre famoso nel mondo per l’eccellenza di produzioni made in Italy per quanto riguarda il tessile e l’arredamento.

Sono imprese “speciali” quelle raccontate da Linea Verde Start: come la Tessitura Vandoni, a Erba, specializzata nella realizzazione di preziosi abiti ecclesiastici e paramenti sacri, che nella sua storia ha “vestito” anche i Pontefici.

L’alta artigianalità caratterizza anche le opere di Daniele Tagliabue, a Cantù, titolare di un’azienda fondata nel 1879, che crea mobili su misura per le esigenze dei clienti di tutto il mondo.

A Como l’artigianato e le piccole imprese sono tutt’altro che un residuo del passato. I mestieri antichi, oggi rivisti in chiave moderna, hanno un grande presente e un altrettanto promettente futuro, perché sono vissuti secondo un modello imprenditoriale che salda tradizione e innovazione, antico e moderno, con una visione contemporanea attenta all’innovazione, soprattutto in un’ottica di sostenibilità.