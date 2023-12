Il mega palazzo in centro a Como all'asta per 9,7 milioni di euro

In centro a Como, in via Tommaso Grossi angolo via Dante il grande complesso edilizio conosciuto come ex orfanotrofio sarà messo in vendita, l'amministrazione comunale ci riprova. Da anni la struttura è inutilizzata e in passato è stata ricovero per disperati e senza tetto.

Il compendio è stato messo ufficialmente all'asta con una base di 9,7 milioni di euro. Si tratta del lotto 21 in via Tommaso Grossi 2/4 - via Dante Alighieri 70, 72, 74, 76. Il via libera del ministero della Cultura e della soprintendenza archeologica e per il paesaggio era già stato ottenuto con la scorsa amministrazione.

Le condizioni per partecipare all’asta pubblica sono contenute nel bando, così come la descrizione del Lotto 21, l’atto di provenienza, i dati catastali e l’inquadramento urbanistico sono nelle schede di dettaglio allegate, documenti pubblicati sul sito istituzionale del comune di Como, all’indirizzo web www.comune.como.it.