Kave Home, monomarca spagnolo di arredamento apre il primo negozio in provincia di Como

Il marchio spagnolo di arredamento e decorazione per la casa apre il primo negozio monomarca in Italia e sceglia la provincia di Como.

Kave Home ha inaugurando i 330 metri quadri distribuiti su un unico grande piano lo scorso 24 marzo a Grandate in via Statale dei Giovi 71.

Lo spazio è progettato con uno stile puramente mediterraneo dove predominano colori neutri, materiali pregiati e forme organiche. Dispone di diversi ambienti per arredare e decorare ogni stanza, dal soggiorno alla camera da letto, con sezioni dedicate dalla cucina e sala da pranzo al bagno. Per quanto riguarda la selezione all'aperto, ci sono collezioni ideali sia per un ambiente cittadino sia per quelli a contatto con la natura.

Il negozio dispone delle ultime capsule e dei pezzi più iconici, oltre a un'area computer dove i clienti possono accedere all'intero catalogo online di prodotti con la consulenza di una squadra di esperti.

La novità assoluta del monomarca è la presenza di un punto riservato ai professionisti del settore per l’ideazione di progetti personalizzati, appuntamenti con i clienti e uno speciale servizio di assistenza. A disposizione ogni tipo di professionista del settore, come architetti, interior designer, gestori di immobili, catene alberghiere e di ristorazione le migliori condizioni disponibili e vantaggi esclusivi.

La crescita e l'arrivo nel mercato italiano

Kave Home, appartenente a Julià Grup, è leader nella creazione, sviluppo e distribuzione di mobili, accessori e complementi d'arredo per ogni tipo di spazio e ambiente. Dall’ingresso alla terrazza, passando per il soggiorno, la cucina, la camera da letto e il bagno. Nel 2013, ha iniziato a vendere in Francia,successivamente si è aperta al mercato spagnolo e il 2016 è stato l'anno in cui le vendite sono raddoppiate e il team si è specializzato. Negli ultimi anni ha fatto il proprio ingresso nel mercato italiano, olandese e tedesco.