A Como apre una nuova trattoria dove si mangia come a casa

Quest'anno più che mai sono state tante le nuove aperture e le novità a Como, specialmente nella zona del centro. In anteprima vi raccontiamo di questa novità. Nennè in napoletano vuol dire ragazzina, ma in questo caso è il nome di una trattoria che aprirà in via Coloniola 44. Da fuori ancora non si capisce, ma all'interno è quasi tutto pronto per il grande giorno.

La cucina sarà italiana con piatti da trattoria, il mangiare come a casa. A palarci per primo di questa novità è Francesco, guida Google livello 10, indiscusso punto di riferimento per chi decide di venie a pranzare o cenare sul Lago di Como. Come Yoko, il locale che era lì prima di Nennè, anche la nuova trattoria usufruirà di una terrazza e vista sul lago. Nennè aprirà il prossimo 1° maggio.