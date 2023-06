Un accordo per la "industrializzazione sostenibile": Sefea Impact entra in Como NeXT

Sefea Impact società di gestione del risparmio dedicata a gestire Fondi di Investimento Alternativi (FIA) chiusi, fa ingresso con una quota del 12% nel capitale sociale di Como NExT, società benefit e startup innovativa, capogruppo di un sistema di poli d’innovazione distribuiti sul territorio nazionale. Il senso dell’accordo è quello di promuovere una industrializzazione sostenibile e resiliente e favorire processi di open innovation proprio grazie al modello della NExT InnovationÒ, formula innovativa di technology transfer nata in ComoNExT – Innovation Hub e assunta da circuito di Como NExT.

Open innovation

“Abbiamo voluto sostenere Como NExT – ha dichiarato Massimo Giusti, Presidente e ad di Sefea Impact – perché per Sefea Impact questo progetto significa promuovere una industrializzazione sostenibile e resiliente. Significa favorire processi di open innovation, promuovere una crescita economica inclusiva, un’occupazione piena e produttiva, e un lavoro dignitoso per tutti; significa promuovere opportunità di apprendimento permanente eque e di qualità.

Inoltre - ha proseguito Giusti - crediamo nel valore del modello di innovazione e trasferimento tecnologico sviluppato da Como NExT, che parte dalle esigenze intercettate ed espresse dagli attori territoriali e offre risposte aggregando e coordinando competenze locali. Questo significa dare valore alle reti dei soggetti coinvolti e garantire una giusta ridistribuzione delle risorse e delle competenze”.

L'importanza dell'economia circolare

Dalla relazione d’impatto da poco rilasciata dalla società emerge infatti l’attenzione alle tematiche ambientali per favorire modelli di sviluppo che si basano sull’economia circolare massimizzando l’utilizzo delle energie rinnovabili per contenere la carbon footprint.

Nello stesso tempo uno degli elementi fondanti della filosofia di management del sistema Como NExT è proprio quello di concepire le persone come vero cuore dell’impresa impegnandosi a creare un ambiente di lavoro inclusivo per condividere la missione aziendale e le finalità in vista del bene comune.