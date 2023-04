La Liguria arriva a Como: in centro apre l'Antica Forneria di Recco

Buone notizie per tutti i golosi ma specialmente per gli amanti della focaccia. Da pochissimi giorni ha aperto in pieno centro a Como, in via Cesare Cantù (non lontano da Porta Torre e in piena città murata) l'Antica Forneria di Recco. Scrivono dalla pagina Facebook ufficiale:

"La Liguria è arrivata a Como. Abbiamo aperto in via Cesare Cantù 32, in pieno centro storico nella via principale subito dopo Porta Torre. Vi aspettano: focacce col formaggio, farinata, fügasse classiche, con la cipolla e guarnite. Siamo aperti anche a Pasqua e Pasquetta".