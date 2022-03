Effetto guerra sulla spesa: per olio di semi e farine limite di acquisto nei supermercati di Como

Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina è ricominciata la corsa ai supermercati per accaparrarsi scorte degli alimenti base (come pasta, farine e olio di semi). Da qualche giorno anche in alcune catene di supermermercati comaschi c'è un limite di acquisto per certi prodotti di prima necessità. Ci riferiamo soprattutto a olio di semi di girasole e farine. Abbiamo contattato telefonicamnete l'ufficio stampa di Esselunga, di Lidl e il punto vendita Eurospin della provinciale per Lecco a Como che ci hanno spiegato il motivo di alcune limitazioni sulla spesa.

Eurospin, al momento, limita l'acquisto di olio di semi di girasole, vegetali e farine (non di grano duro): si possono comprare due pezzi per persona. Anche Esselunga ha messo dei limiti all'acquisto dell'olio di semi di girasole per un massimo di 3 confezioni a scontrino.

Lidl, ci ha comunicato tramite l'ufficio stampa Laura Fiorini che la situazione sul versante degli approvvigionamenti di merce al momento non desta preoccupazione, ciò nonostante si stanno verificando fenomeni localizzati di accaparramenti anche nei loro supermercati. "Per questo - ci comunicano - al fine di garantire il miglior servizio a tutti i nostri clienti, siamo stati costretti a limitare il numero di confezioni acquistabili per alcuni prodotti di prima necessità".

Tutti hanno ribadito che al momento non si prefigura a breve termine nessun rischio concreto di mancanza di prodotti nei supermercati ma fissare un tetto per l'acquisto di alcuni elementi base serve a evitare il rischio di accaparramento smodato.