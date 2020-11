Ristoranti, per la consegna a domicilio arriva il comico Impastato: superare il lockdown con un sorriso

Quella dei ristoranti è senz'altro una delle categorie più colpite dalle misure prese dal Governo per il contenimento del covid e anche dalle norme imposte dai decreti regionali. Da ieri, 6 novembre, infatti, anche a Como e provincia i ristoranti potranno fornire solo il servizio di consegna a domicilio e di asporto.

Con l'ordinanza di Fontana e il coprifuoco alle 23 c'era stata la prima mazzata, con il Dpcm e la chiusura "al pubblico" delle attività ristorative è arrivato l'affondo. Ma c'è chi non si arrende, neanche la seconda volta. C'è chi, nonostante le difficoltà e il malcontento cerca soluzioni. Dennis Bormolini, titolare di Rosso di Sera Restaurant Pizza & More, di Colverde è uno di questi coraggiosi e creativi imprenditori che anche durante questo enensimo lockdown non si da per vinto.

Ad aprile aveva inventato, o meglio adattato al suo ristorante i dining bonds (che sono ancora disponibili adesso) una sorta di "investimento" per sostenere il ristorante: compri oggi la tua cena e la potrai consumare quando l'emergenza Covid-19 sarà finita, il tutto chiaramente con un bello sconto.

Ma per questo lockdown, Bormolini ha avuto un'altra idea, che vuole essere un modo per cercare di "alleggerire" il momento anche per i suoi clienti che vorranno ordinare a domicilio. Domenica 15 novembre, i primi 10 che ordineranno si vedranno consegnare i gustosi piatti di Rosso di Sera da Gianluca Impastato, famoso comico di Colorado, nei panni di Mariello Prapapappo, l'uomo dei misteri.

Ci spiega Dennis: « Abbiamo deciso di tentare di alleggerire il momento, che porta con se un grande rischio depressione per tutti.

Avendo alcune conoscenze nel mondo dello spettacolo, ho avuto questa idea di far arrivare al cancello dei miei clienti dei comici, di portare quindi, anche un pò di buon umore. Il nostro motto è proprio questo: "Non è il momento di scherzare, regalati un sorriso". Cominciamo domenica 15 con Gianluca Impastato nei panni di Mariello...».

«L'estate non è andata male, continua Bormolini, c'erano dei segni di ripresa ed io fino al giorno in cui non c'è stato il decreto regionale che sanciva il lockdown alle 23 avevo il locale (nei limiti delle norme imposte dal covid) pieno. Ma da lì in avanti la perdita di fatturato è andata giù almeno del 30%. Questo lockdown, poi, è ancora peggio del primo perchè al gente è stremata e anche noi ristoratori, che viviamo di flussi di cassa, arriviamo comunque da mesi molto difficili: tanti miei colleghi hanno dovuto abbassare le serrande». C'è solidarietà tra gli addetti ai lavori nella ristorazione di Como che, prendendo spunto da Burger King e Mc Donald ( che per scongiurare la crisi si sono reciprocamente pubblicizzati) hanno consigliato l'asporto anche nei ristoranti "rivali". Perchè, in fondo, siamo tutti sulla stessa barca e in gioco c'è un'intera categoria, che si stringe, ora più che mai in gesti di collaborazione e, appunto, solidarietà.

Ancora una volta bisogna stupirsi, in positivo, difronte alla voglia di fare dei professionisti del settore, alla tenacia e alla passione che mettono nel loro lavoro, cercando anche quando sembra impossibile, di regalare un sorriso.

Per tutte le informazioni:

RossoDiSera Restaurant Pizza & More

Facebook: https://www.facebook.com/Rossodiseradrezzo/

Instagram: Rossodiseradrezzo

Infoline: 349 60 83 676

Sito: www.rossosera.com