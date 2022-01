Como, chiude anche il Carrefour in via Boldoni

Lo avevano preannunciato nel 2021: la Coin di Como chiude i battenti. Il grande negozio in pieno centro storico a Como (tra via Boldoni e piazza Duomo) per i prossimi 5 mesi sarà sottoposto a un lavoro di restyling (interno e di facciata) e sarà pronto a riaprire all'inizio della prossima estate. Quello che non era ancora stato chiarito era se sarebbe stato chiuso anche il supermercato Carreforur che si trova al piano interrato dello stesso edificio. Abbiamo avuto conferma che il supermercato chiuderà per lo stesso periodo necessario al restyling del palazzo di Coin ma la bella notizia è che riaprirà. Si tratta di una chiusura temporanea quindi solo per i tempi tecnici dei lavori, ma poi riaprirà regolarmente.

Durante il periodo di ristrutturazione i collaboratori saranno ricollocati temporaneamente in altri punti vendita della regione.