Como, chiude anche Spontini, il re della pizza al trancio. Aveva aperto nel 2017

Troppe chiusure e riaperture dovute alla pandemia. Il negozio aperto nel 2017 in via Boldoni di Spontini, la mitica pizza al taglio, chiude i battenti a Como dopo pochi anni. Il motivo? La pandemia. La nota catena di origine meneghina, (famosa per la pizza doppia mozzarella) ha deciso di concentrarsi su Milano, la sua zona d'origine. Mentre altre pizzerie d'asporto hanno retto il colpo, Spontini lascia Como ma, come riferito dall'addetto stampa, potrebbe tornare magari cambiando location ma sempre a Como. Al momento l'Italia vive un momento troppo schizofrenico per chiusure aperture e regole e la nota azienda preferisce attendere tempi migliori e vedre come si svilupperà il mercato anche all'estero.