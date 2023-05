Como centro, in via Diaz sparisce Despar e riappare Carrefour

Lo scorso anno, 31 maggio 2022 Carrefour Express in via Diaz a Como aveva chiuso le serrande, lasciando posto a Despar. In quell'occasione non hanno dovuto aspettare nemmeno un giorno i residenti del centro: Carrefour in via Diaz ha chiuso il 31 maggio e il 1° giugno 2022 era già aperto, nella stessa posizione Despar.

La magia è accaduta di nuovo quest'anno, ma al contrario: oggi 25 maggio 2023 i cittadini e i turisti che usufruiscono di questo supermercato molto centrale, dopo una giornata di chiusura, si sono ritrovati il Carrefour a posto di Despar.

Sarà aperto tutti i giorni con i seguenti orari: da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 22, la domenica dalle 9 alle 21.