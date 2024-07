In centro a Como ha aperto un nuovo supermercato 7 giorni su 7

Nuova apertura a Como in centro a ridosso della città murata, e per la precisione in viale Lecco. Dopo i grandi lavori di restauro dello stabile che ospitava parrucchiere, tintoria e il Carrara Serramenti, tutte attività chiuse da tempo e che in molti ricorderanno, con l'arrivo del nuovo palazzo Marinetti – Hi-Tech Apartments ha aperto da pochi giorni (l'inaugurazione è stata l'11 luglio9 il supermercato Carrefour Express, un'ottima possibilità per i turisti o per chi comunque si muove a piedi in città. Il supermercato, come normalmente per questa catena e tipologia, sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20.