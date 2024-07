Nel centro storico di Como una vecchia conoscenza apre un nuovo fish bar

Novità in centro a Como. In via Vitani 22 sta per aprire un nuovo ristorante di pesce, per essere precisi un fish bar. La location è davvero suggestiva e dietro a questo progetto c'è un noto e apprezzato ristorante della città, la Latteria S.Fedele in via Muralto, che da sempre propone sia piatti con prodotti locali sia specialità di carne di altissima qualità. "L'idea della Latteria San Fedele, come ci spiega Francesco di Como Best Food, la guida Google livello 10, vero esperto dei ristoranti in città, è quello di duplicare e questa volta dare un 'offerta di pesce di qualità che a Como un po' mancava". Il Locale sarà molto bello, con lo spazio esterno su una corte meravigliosa. In cucina una brigata affermata con nomi noti (ma non sveliamo tutti i segreti)". L'apertura è prevista tra fine luglio e i primi di agosto ma la pagina Instagram (qui il link) è già a disposizione per chi volesse tenersi aggiornato in tempo reale.