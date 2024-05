Nel centro storico di Como arriva la mitica pasticceria milanese fondata nel 1966

Nuovo arrivo nel centro storico di Como. In piazza Volta 14, dove prima c'era il Breeze, fervono i preparativi per la prossima apertura (la data è ancora da stabilire) della mitica pasticceria milanese La Martesana. Al momento i suoi punti vendita, in tutto 5, sono solo a Milano e quello di Como sarà il primo fuori dal capoluogo meneghino. A darci la notizia l'informatissima guida Google livello 10 Francesco di Como Best Food (qui la sua storia), un vero riferimento per chi decide di venire a pranzare o cenare sul Lago di Como. Tutti conoscerete il nome di questa mitica pasticceria, La Martesana, fondata nel 1966 e diventata Bottega storica di Milano nel 2016.

Panettoni, veneziane e colombe, sono le creazioni più iconiche, a cui si aggiungono proposte di pasticceria fresca, come torte stratificate e mignon, pralineria artigianale, biscotti intagliati a mano, croissant al doppio lievito e la reinterpretazione di due grandi classici della tradizione italiana del mattino: il maritozzo romano e il pasticciotto del Salento. Accanto alla produzione dolce Martesana è riconosciuta anche per le proposte salate, con cui nel 2018 ha conquistato il premio come Miglior Pasticceria Salata d’Italia dal Gambero Rosso. Vincenzo Santoro, il fondatore, è riconosciuto da sempre ai vertici dell’alta pasticceria italiana ed è il punto di riferimento per tutti i prodotti lievitati e per la pasticceria tradizionale. Il suo lievito madre, trattato come un figlio, è tra i più storici di tutta Milano con oltre 50 anni di vita.