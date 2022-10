Addio per sempre al Como Burger: si trasforma in una super braceria

Dopo 8 anni sparisce il marchio Como Burger. Dopo la chiusura del negozio di viale Rosselli a Como nel 2020 (in occasione del primo lockdown) arriva ora la chiusura definitiva anche dello storico esercizio di piazza Mazzini a Cernobbio. Il 1° novembre sarà l'ultimo giorno di apertura, dopodiché addio hamburger.

No, la crisi delle hamburgerie e il carobolletta non c'entrano niente. Quella dei titolari, i coniugi Matteo Bassi e Alessandra Annoni, è una decisione presa già da molto tempo. E' da tanto che parlavamo di fare un salto di qualità - racconta Matteo - e adesso i tempi sono maturi. Nella nostra decisione hanno contribuito senza dubbio il fatto che negli ultimi anni Cernobbio è diventata meta di un turismo di alto livello e una hamburgeria un po' ci sembrava che stonasse. Possiamo dire che Cernobbio sia diventata un po' la Portofino del Lago di Como. Abbiamo preso la palla al balzo per fare quello scatto di crescita professionale che desideravamo compiere da tanto tempo". Ed ecco che dopo circa un mese di chiusura (verosimilmente tutto novembre) nella medesima sede di piazza Mazzini aprirà "Meat", una super braceria con carni di altissima qualità. "Sarà una sorta di steak house - aggiunge Bassi - specializzata in tagli con osso e sena osso di carni di altissima qualità provenienti da tutto il mondo. Saremo specializzati anche nella famosa carne giapponese Wagyu e nel patanegra, oltre che ai nobili tagli di carne di manzo tradizionali".

Quanto al destino delle hamburgerie secondo Matteo Bassi "il loro momento d'oro è ormai passato". Nell'ultimo decennio, in effetti, ne sono sorte tantissime e molte hanno, però, anche chiuso. "Quando abbiamo iniziato - prosegue Matteo - oltre a noi c'era solo il Mystic Burger. Poi la moda si è diffusa e in tanti hanno pensato che fosse facile fare hamburger, e così le hamburgerie sono spuntate come funghi".