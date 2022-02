Bollette del gas troppo care? Enerxenia e Comocalor accettano pagamenti a rate senza interessi

Negli ultimi giorni le famiglie hanno ricevuto bollette del gas astronomiche. C'è chi dice che siano raddoppiate o addirittura triplicate. Bollette da centinaia e centinaia di euro che per le famiglie meno abbienti possono rappresentare una stangata quasi inaffrontabile o comunque in grado di mettere in grave difficoltà la loro "economia domestica".

Il gruppo Acsm Agam ha deciso di intervenire per mitigare l’effetto dei rincari in bolletta determinati dall’incremento del costo del gas e ha varato facilitazioni mirate per andare incontro alle famiglie. Le misure si aggiungono a quelle di Governo e Autorità Regolatoria e, oltre a luce e gas, sono estese alle forniture del teleriscaldamento, sinora escluse. Sono pertanto coinvolte le aziende Acel Energie, come le comasche Enerxenia e Comocalor.

Le misure consistono in agevolazioni per il pagamento delle bollette emesse fino a tutto il mese di aprile 2022 delle utenze residenziali (famiglie e condomini) relative alle forniture di energia elettrica, gas e teleriscaldamento; tanto nel mercato libero quanto nei mercati regolati. A disposizione dei clienti ci sono forme di rateizzazione dell’intero importo da pagare con la massima flessibilità, secondo le esigenze specifiche, senza interessi e con la conseguente sospensione delle azioni di distacco, anche prima della scadenza della fattura. Il pagamento può essere suddiviso fino a 10 rate, con un primo importo concordato secondo necessità.

"L’iniziativa - commentano dal gruppo multiutility - riafferma radicamento e responsabilità sociale, valori chiave di Acsm Agam, che nelle scorse settimane ha promosso una campagna di informazione sulla genesi dell’emergenza fornendo consigli per ridurre i consumi e migliorare l’efficienza delle forniture".