Nel cuore di Como apre il Duomo Boutique Hotel e cerca personale

Il lago di Como si prepara per la stagione primaverile-estiva con molte novità. Una di queste si trova proprio davanti al Duomo, in pieno centro, dove apre le porte un boutique hotel a quattro stelle, il Duomo Boutique Hotel Como Lake.

Come riportano sul sito ufficiale della struttura dell'hotel deriva da un’opera di completo restauro degli edifici clericali affacciati sul Duomo di Como è sarà dotata di 14 camere e 5 suite. L'apertura in via Maestri Comacini è dietro l'angolo, prevista per la prossima primavera.

Se vi recate davanti alle porta del Duomo Boutique Hotel Lake Como vedrete un cartello dove rendono noto che stanno ricercando personale. Sono molte le figure che serviranno: receptionist, concierge, junior concierge, maitre, sommelier, chef de rang, chef de partie, demi chef, commis di cucina, pasticcere, bar manager, bartender, manutentore, magazziniere, cameriere ai piani e facchino ai piani. Per chi volesse candidarsi, la mail è rbmanager@imperialemoltrasio.it.

Il DuomoBoutique Hotel fa parte del prestigioso gruppo della società Grand Hotel Imperiale Spa con sede in via Carloni a Como anche nota e conosciuta per il lussuoso hotel a Moltrasio.