A Como apre il ristorante di sushi dove l'ingrediente principale è la carne di Fassona

Due giorni fa a Como, in via Borgo Vico 59, ha aperto un nuovo ristorante che promette di stupire i palati più esigenti. The Fassushi, il primo ristorante di sushi di carne Fassona. Ci accompagna alla scoperta di questi sapori Francesco (qui la sua storia), guida livello 10 di Google, grande esperto di tutti i ristoranti e il (buon) cibo della città (la pagina Instagram con tutti i consigli si chiama Como Best Food).

La nascita di The Fassushi, ci spiega Francesco, è stata ispirata dal viaggio compiuto dagli antenati della Razza Piemontese, che dall'Oriente hanno raggiunto le Alpi. Pertanto, non si tratta solo dell'unione delle parole "Fassona" e "Sushi", ma anche dell'espressione in tavola di quel viaggio.

L'ingrediente principale è la carne di Fassona

L'ingrediente principale dei piatti proposti dal locale è la carne di Fassona, una razza bovina originaria delle Langhe e del Monferrato, apprezzata per la sua tenerezza, il sapore delicato e la bassa percentuale di grassi. La Fassona sarà l'elemento distintivo dei piatti proposti, ma non l'unico a caratterizzare l'esperienza culinaria offerta dal ristorante. Per capirci meglio ecco una "deliziosa" spiegazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra i piatti proposti spiccano il Fassomaki, un uramaki con carne cruda di Fassona e tartufo nero, e il tradizionale Gyoza con il tipico ripieno preparato dalle nonne piemontesi. Il ristorante propone inoltre una rivisitazione delle ricette classiche del Piemonte, come il bagnetto verde ed il Vitello Tonnato, in chiave moderna, con l'aggiunta di ingredienti e tecniche di cottura tipiche della cucina orientale.

La selezione dei vini proposti è rigorosamente piemontese, con particolare attenzione alle etichette prodotte da aziende vitivinicole locali. Tra le bottiglie in carta, troveranno spazio il Barolo, il Barbaresco, l'Arneis, il Moscato d'Asti e molti altri vini delle Langhe e del Monferrato, prodotti che rendono il Piemonte una delle regioni enologiche più apprezzate al mondo.

The Fassushi è un ristorante unico nel suo genere, che unisce sapori e culture diverse per creare un'esperienza culinaria indimenticabile. L'originalità dei piatti e la cura nella selezione dei vini promettono un'esperienza enogastronomica che saprà stupire e deliziare i commensali.

Se siete alla ricerca di un'esperienza gastronomica fuori dal comune ora potrete fare questa esperienza anche a Como.