Colombo Industrie Tessili presenta Innovation Hub in collaborazione con ComoNExT

Colombo Industrie Tessili, azienda storica fondata nel 1962 in provincia di Como, è sempre all’avanguardia nella ricerca di metodi di lavoro innovativi. Obiettivo della realtà comasca è quello di ottimizzare e migliorare tutti i processi di lavorazione, dalla tessitura, a tintoria e finissaggio, per soddisfare al meglio le aspettative del cliente.

In occasione di Milano Unica, Colombo Industrie Tessili presenterà un importante progetto di ricerca sviluppato in collaborazione con ComoNExT – Innovation Hub, in particolare presso il suo NExT Marketing Lab, laboratorio dedicato alle nuove frontiere del marketing. Attraverso il supporto di Sense Catch, società con sede in ComoNExT specializzata nell’applicazione delle metodologie e tecnologie di neuromarketing, è possibile identificare i desideri dei consumatori e registrare le loro reazioni – anche inconsapevoli – di fronte a prodotti specifici: questa interessante possibilità ha convinto Colombo Industrie Tessili a creare in Fiera un corner dove i clienti avranno la possibilità di testare le proposte tessili dell’azienda e indagare il grado di interesse scaturito nell’utente finale.

I visitatori indosseranno un occhiale eye-tracker, strumento in grado di rilevare la posizione dello sguardo nella scena visiva. Integrando questa misurazione con il supporto di un piccolo sensore per la micro-sudorazione collocato sulle dita (che rileva il livello di attivazione emotiva), viene analizzata l’esperienza complessiva in modo da ottenere un’analisi accurata di quello che ha attirato l’attenzione dell'osservatore e lo ha coinvolto a livello emotivo. Questa può essere un’esperienza nuova e interessante sia per il cliente che per l’azienda. In futuro ci si aspetta un risvolto sostenibile in quanto in grado di ottimizzare il processo creativo e produttivo, con un risparmio delle materie prime.

Inoltre, la collaborazione tra Colombo Industrie Tessili e ComoNExT – Innovation Hub ha permesso di avviare un progetto di Open Innovation che ha coinvolto tre aziende: XPLO srl, X-rite e Penelope. Grazie al coordinamento dell’hub comasco, le tre aziende hanno avviato un percorso che ha come finalità ultima il miglioramento del processo produttivo, attraverso la ricerca nel campo della digitalizzazione dei tessuti unendo diverse tecnologie tra cu la realtà aumentata e l’intelligenza artificiale finalizzate alla riproduzione fedele in digitale dei tessuti prodotti dalla Colombo Industrie Tessili.

Stefano Colombo, Presidente di Colombo Industrie Tessili, commenta: “Targetizzare i prodotti sui reali bisogni e necessità dei nostri clienti è per noi un obbiettivo fondamentale in quanto ci consente di raggiungere un doppio traguardo: da un lato, ottenere la piena soddisfazione dei nostri clienti e dall’altro ottimizzare tutti i processi in modo da non sprecare tempo e risorse preziose.”

Stefano Soliano, direttore generale di ComoNExT e amministratore delegato di C.NEXT spa ha aggiunto: “Il NExT Marketing Lab di ComoNExT è un laboratorio nel quale imprenditori e professionisti possono verificare in modo molto mirato l’efficacia dei loro progetti, prodotti e servizi. Le tecnologie a supporto del marketing offrono oggi possibilità impensabili fino a pochi anni fa: le imprese, di ogni settore e di ogni dimensione, sono sempre più consapevoli di queste possibilità e delle ricadute concrete che l’utilizzo di queste tecnologie possono avere sulle loro attività. Non è un caso che oggi il NExT Marketing Lab, presso ComoNExT, sia in fase di ampliamento: più spazi e più tecnologie per supportare imprenditori, professionisti e non solo. Il caso di Colombo Industrie Tessili ne è l’esempio perfetto e ComoNExT conferma il suo ruolo di ‘metaorganizzatore’ di competenze in risposta alle necessità di innovazione delle imprese, secondo il modello della NExT innovation.”