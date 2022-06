Clerici Tessuto, fatturato a 51 milioni di euro: più 22% nel 2021

Il tessile vola, almeno stando ai dati forniti da una delle aziende comasche leader del settore- Il gruppo Clerici Tessuto, azienda di riferimento nel segmento del tessile di alta gamma per abbigliamento, accessori ed arredo, si appresta a celebrare i propri 100 anni di attività, forte di un ottimo andamento nell’esercizio appena concluso. Il fatturato 2021 si è infatti attestato su oltre 51 milioni di euro, in crescita del 22% sull’esercizio precedente e con un importante ritorno all’utile dopo il difficile periodo legato alla pandemia ed alle misure richieste per fronteggiare la stessa.

Dichiara Stefano Bernasconi, Amministratore Delegato di Clerici Tessuto: “Siamo molto soddisfatti della capacità di ripresa dimostrata dall’azienda che si appresta a celebrare i propri 100 anni di attività con lo sguardo saldamente rivolto al futuro. Già nel 2022 vorremmo tornare ai volumi precrisi, con un giro d’affari di circa 70 milioni di euro, tuttavia le nostre ambizioni e stime saranno condizionate dalla profonda incertezza dei mercati e delle conseguenze macroeconomiche del conflitto in essere”.

I vertici del Gruppo, con l’obiettivo di approfondire la collaborazione con la propria clientela di alta gamma e rendere i propri prodotti sempre più performanti, stanno continuando ad investire in ricerca e sviluppo, per finalizzare proposte capaci di rispondere contemporaneamente alle esigenze di sostenibilità, performance e estetica richieste dai clienti più esigenti.

“Il perfetto equilibrio che questa azienda riesce a garantire tra salvaguardia delle più ricercate lavorazioni storiche ed artigianali, come il velluto a bacchetta e il tessuto chinè tradizionale, e le più avanzate innovazioni di prodotto e di processo” ha aggiunto Stefano Bernasconi, “ci consentono oggi di supportare al meglio la creatività di stilisti e responsabili di prodotto che trovano in noi il partner ideale per trasformare la loro idea creativa in tessuti sempre più unici ed esclusivi”.