La classifica delle città dove vogliono investire gli europei ricchi. Como ambita per le ville sul lago

Una classifica particolare, una attenta analisi divulgata da LuxuryEstate, portale immobiliare leader nel settore del lusso. Dove vogliono investire in Italia i Paperoni d'Europa? Una classifica molto interessante che va valutata anche in base alle percentuali. Come si può notare, infatti le prime due città, che senza troppe sorprese sono Milano e Roma, staccano di gran lunga anche Venezia che è in terza posizione e Como che è per poco fuori dal podio. Interessante constatare nell'analisi di LuxoryEstate che, per esempio, gli inglesi e gli svizzeri prediligono Milano, ma anche Forte dei Marmi e Trieste. I francesi, da sempre grandi appassionati di Roma, dopo i due anni di covid hanno cominciato ad apprezzare maggiormente anche il Lago di Como e sicuramente l'amore degli americani per il Como Lake, di cui George Clooney è il precursore e a cui il New York Times ha dedicato dei paginoni nel settore immobiliare, avrà fatto rivalutare il nostro territorio ai ricchi europei. Per i Paperon de Paperoni svizzeri l'acquisto di una casa in Italia è visto maggiormente come un investimento piuttosto che come l'acquisto di una dimora di lusso per le vacanze o una seconda casa. Ma vediamo, infine la classifica definitiva di quali sono le città italiane dove i ricchi europei vorrebbero spendere e investire.

La classifica

1. Milano (9,1%)

2. Roma (8,7%)

3. Venezia (2,5%)

4. Como (2,1%)

5. Ostuni (2,0%)

6. Porto Cervo (1,7%)

7. Forte dei Marmi (1,6%)

8. Trieste (1,4%)

9. Arzachena (1,2%)

10. Capri (1,1%)

11. Olbia (1,1%)

12. Firenze (1,0%)