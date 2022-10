Le città più care d'Italia: a Como stangata per le scuole dell'infanzia e le spese legate alla casa

L’Unione nazionale consumatori ha condotto uno studio per l’Adnkronos sulle città italiane città con i maggiori rincari. Per stilare le classifiche, come riporta anche il Corriere della Sera, sono stati analizzati i dati Istat. Sono svariate le categorie prese in considerazione:

cibo e bevande alcoliche,

acqua e servizi,

ristorazione, alberghi e agriturismi.

Scuole dell'infanzia e istruzione primaria

Ancona è in vetta agli aumenti dei costi per la scuola dell'infanzia e istruzione primaria, che comprende anche le private: le famiglie spendono il 12,1% in più. Stangata scuole anche per Como con un +12%. Seguono Bergamo +9,5% poi Firenze +8,2%, seguita da Benevento (+8,1%), Roma (+5,5%), Pordenone (+5,3%). All'ottavo posto Biella e Brindisi (5,2% per ambedue). Chiude la classifica dei primi 10 Cosenza con +5%.

Olbia Tempio e Catanzaro sono invece le città dove si spende meno e sono ambedue in deflazione del -2,9% e e -0,9%.

Acqua e servizi

Per quanto concerne le spese legate alla casa come la fornitura d'acqua, la raccolta rifiuti e le spese condominiali a Catania l'inflazione schizza al 16,4%. Al 2° posto Bolzano con +12,4%, quasi 7 volte tanto la media nazionale, al 3° Verona con +9,7%. Appena giù dal podio al quarto posto Como (+9%), seguito da Rovigo (+6,8%), Pisa (+6%), al 7° posto Massa-Carrara (+5,8%), poi Cremona (+5,7%) e Mantova (+5,5%). Chiude la top ten Milano con +5,5%. Ben 21 città sono invece in deflazione. La più virtuosa Reggio Emilia (-4,5%), al 2° posto Perugia (-3,6%), al 3° Caltanissetta (-3,3%). Considerando che la media nazionale è di +1,8%, a Como la si supera di oltre quattro volte.

Cibo e bevande

Per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche la media dei prezzi è salita dell'’11,7% in Italia rispetto a settembre 2021. Tradotto in soldoni sono circa 660 euro in più su base annua. Questa è la media, appunto. Ci sono poi città come Cosenza dobe il balzo è del +16%, pari a +1.034 euro, seguita da Ascoli Piceno, con un incremento dei prezzi del 14,2% e un aggravio annuo pari a 773 euro, al terzo Viterbo dove mangiare e bere costa il +14,1% in più, 785 euro. Su questo versante Como si rivela invece una delle città dove si risparmia di più e si mantiene sotto la media italiana con +9,1%, ovvero "solo" 521 euro n più su base annua, comunque sotto la media nazionale.