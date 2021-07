242 cinghiali abbattuti in provincia di Como nel 2021, il numero più alto in Lombardia

Stop al parere preventivo di Ispra per i piani di contenimento del cinghiale e risarcimento al 100% per gli agricoltori da parte dello Stato per i danni subiti dalla fauna selvatica. Sono le due proposte lanciate oggi dall'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi intervenuto, in piazza Città di Lombardia, a Milano, insieme al presidente Attilio Fontana e all'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, alla manifestazione organizzata da Coldiretti.



"La fauna selvatica - ha detto l'assessore - è proprietà dello Stato e se crea danni a un'impresa lo Stato deve risarcire al 100%, come prevede la normativa europea. Sui piani di controllo, aspettare settimane o mesi prima di attuarli significa da un lato rendere complicata l'attività dei cacciatori e dall'altro far aumentare a dismisura i danni all'agricoltura. La fauna selvatica è un pericolo per l'economia, per il territorio e per la sicurezza delle persone. Lo dimostra il numero di incidenti stradali causati dal cinghiale: 271 in Lombardia nel 2020".



"In Lombardia – ha aggiunto - abbiamo cambiato la legge per consentire la caccia al cinghiale tutto l'anno, anche con visore notturno e foraggiamento, abbiamo abilitato i selecontrollori, permettiamo agli agricoltori abilitati di abbattere i cinghiali sui terreni danneggiati. Abbiamo già usato tutti gli interventi consentiti dalla normativa nazionale".



"Tutte le istituzioni - ha concluso l'assessore - devono seguire una linea comune se si vuole davvero risolvere il problema. Purtroppo, la burocrazia romana spesso non è allineata con le esigenze dei territori e le Regioni hanno le mani legate. La fauna selvatica sta distruggendo l'agricoltura. Servono fondi nazionali e semplificazione burocratica".

Numero di cinghiali abbattuti nel 2021 con i piani di controllo

Bergamo 112

Brescia 56

Como 242

Cremona 157

Lecco 16

Lodi 2

Pavia 65

Varese 72



Numero di sinistri causati da cinghiale nel 2020

Bergamo 22

Brescia 9

Como 21

Cremona 6

Lecco 1

Lodi 4

Milano 12

Mantova 1

Pavia 102

Sondrio 2

Varese 90

Totale complessivo 271.