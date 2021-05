Piegato dal covid: a Como chiude lo storico Bottegone dei gelati

Chiude un'altra storica attività di Como, piegata dalla pandemia. La gelateria Al Bottegone di via Vittorio Emanuele, nel centro storico della città, ha abbassato per sempre la serranda. Impossibile sopravvivere con le restrizioni e le numerose e lunghe chiusure volute dal Governo per combattere il covid. Basta pensare al coprifuoco: non si può più passeggiare dopo le 22 mangiando un cono gelato. Per una gelateria che si affaccia su una delle più belle e frequentate vie dello shopping il passeggio di turisti e residenti era vitale per guadagnare abbastanza e far fronte alle alte spese di affitto e gestione. La consegna a domicilio delle vaschette di gelato non può bastare.



Edoardo Zani, titolare del Bottegone, ha ammesso che il covid è stato letale per la sua attività, ma alle restrizioni si sono uniti anche alcuni fattori dipendenti da terzi: "Abbiamo chiesto ai proprietari delle mure di venirci incontro con l'affitto ma è stato inutile. Non posso fargliene una colpa, anche loro dovranno far quadrare i conti, ma certo per una gelateria è insostenibile un affitto come quello pre-covid. la cosa, però, che mi ha ferito di più è stato il muro che ho trovato da parte dell'azienda che eroga il servizio acqua. Noi pagavamo un fisso all'anno non indifferente perché consumiamo molta acqua per fare i gelati e mantenere le temperature basse dei frgo. Abbiamo chiesto di rivedere il prezzo fisso perché il lavoro si è ridotto drasticamente, ma la risposta che abbiamo ricevuto è sconcertante: hanno detto che non se ne parla perché loro non hanno colpa del nostro calo di lavoro".Ora i locali del Bottegone passeranno di mano a un altro affittuario: entreranno a fare parte della galassia dei negozi della proprietà Tessabit.