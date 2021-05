Chiude la gelateria Grom di Como: "Vi aspettiamo a Lecco"

La gelateria Grom di Como ha chiuso i battenti. Dopo 5 anni dal suo arrivo in città il punto vendita di via Luini ha deciso di cessare l'attività, forse a causa del duro colpo inferto dalla pandemia che lo ha visto, insieme a tanti altri negozi, perdere gran parte del fatturato. Le vetrine sono state oscurate ma si intravede l'interno dove gli arredi e i contenitori dei gelati sono in fase di smantellamento. Un cartello affisso alla porta d'ingresso avvisa la clientela: "Dopo 5 anni insieme chiudiamo il negozio di Como in via Bernardino Luini 27. Vi ringraziamo per i gelati condivisi e vi aspettiamo nel negozio di Lecco".