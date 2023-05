Chiude Hao-Mai, il "mercatone" cinese di viale Innocenzo: sconti fino al 50%

Hao-mai, il grande negozio a gestione cinese di viale Innocenzo XI a Como, sta per chiudere. Niente paura: il mercatone dai prezzi vantaggiosi riaprirà al termine di un'operazione di rinnovamento. Nel frattempo Hao-Mai ha annunciato sconti fino al 50%, come si legge nei grandi manifesti affissi fuori dal negozio.

Hao-Mai, come è noto, è specializzato in oggettistica di ogni genere, prodotti per tutta la casa e varia utensileria. Insomma, si può trovare tutto ciò che non è cibo e tutto a prezzi ridotti.