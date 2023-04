Chiude l'edicola di piazza Santa Teresa a Como

Una vera e propria strage di edicole in città e in periferia. Di alcune non rimane nemmeno più traccia, rimosse dal nulla che avanza. Il nuovo grido d'allarme arriva da un'altra storica edicola di Como, quella di piazza Santa Teresa. Dopo vent’anni di riviste e quotidiani, la titolare, Alessandra Romano - che aveva rilevato l'edicola in gestione insieme al papà Giuseppe nel 2003, riusciva a gestire l'impegno di aprire ogni giorno alle 5 di mattina senza troppi problemi - ha detto basta. Ora che suo papà se ne è andato, non potendo da sola mandare avanti un lavoro così impegnativo sette giorni su sette, ha deciso di fare altro nella vita.

Quando con precisione ancora non si sa, anche perchè Alessandra spera che qualcuno si faccia avanti per continuare ad essere un punto di riferimento per tutta i clienti della zona che hanno sempre manifestato il loro affetto per questa vecchia edicola di Como. Non sarà facile perché il lavoro è molto faticoso e di giornali se ne vendono purtroppo sempre meno, ma altrove è già successo, come ad esempio recentemente a Sagnino. Se qualcuno fosse interessato, non deve quindi far altro che andare a trovare Alessandra: per almeno qualche settimana lei sarà ancora lì in mezzo ai suoi giornali. Dall'alba al traomonto.