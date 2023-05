Cos'è la cerimonia delle candele: professioniste, imprenditrici e artiste comasche verso il futuro

Un momento di ritrovo, coesione e speranza nel futuro. Tanti i significati e i valori comunicati con l'evento organizzato per il 19 maggio 2023 alle ore 18 all'hotel Metropole Suisse dalla sezione comasca dell'associazione Fidapa Bpw. Si tratta di una realtà ancora relativamente giovane e piccola a Como, ma che forse proprio per questo merita di essere conosciuta. La "Cerimonia delle candele" potrebbe essere un'occasione, grazie al fatto che è aperta a tutti. E' attesa anche la partecipazione del sindaco di Como, Alessandro Rapinese, dell'assessore comunale alle Pari opportunità, Francesca Quagliarini, dell'assessore regionale Alessandro Fermi e della consigliera regionale di parità, Anna Maria Gandolfi.

L'associazione

Fidapa Bpw Italy è un’associazione composta, in Italia da circa 10mila Socie ed aderisce alla Federazione Internazionale Ifbpw (International Federation of Business and Professional Women). È articolata in 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 distretti. La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, associazioni ed altri soggetti.

La cerimonia

É il momento più importante dell’anno sociale e simboleggia l’abbraccio di tutte le donne del mondo aderenti alla BPW International di cui fa parte FIDAPA (Federazione italiana donne arti, professioni e affari). L’evento rappresenta l’occasione ufficiale di presentazione delle nuove socie, ma è carico di significati. La cerimonia, attraverso il gesto simbolico di accensione delle candele, esprime la condivisione dei valori e degli obiettivi a cui l’associazione si ispira. La diversa cromia delle candele che vengono accese richiama legami ideali con distinte realtà: quelle bianche rappresentano le varie federazioni nel mondo, quelle blu i club associati alla BPW International, quelle rosa le socie individuali ed infine la candela verde che rappresenta la speranza e l’avvenire. Quest’ultima viene accesa dalla socia più giovane alla quale è affidata anche la lettura della Dichiarazione solenne di impegno, il testo che richiama la responsabilità di tutte le socie verso gli ideali della Federazione.