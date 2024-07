Bennet e MediaWorld insieme per una nuova rete di punti vendita

Dopo la positiva conclusione della fase pilota, che ha portato all’apertura del primo punto vendita MediaWorld all’interno del punto vendita Bennet di Montano Lucino (CO) nel novembre 2023, è stato siglato l’accordo di partnership che porterà alla creazione di una rete di negozi shop-in-shop MediaWorld in una selezione di punti vendita Bennet.

Il progetto alla base di questo accordo si fonda sull’attento ascolto dei clienti e sull’evoluzione delle abitudini di consumo e, infatti, la definizione dei primi punti vendita della rete di shop-in-shop MediaWorld è stata definita in base alle specificità dei negozi stessi e alle caratteristiche del bacino di clientela che li caratterizza. Per quanto riguarda il roll out, MediaWorld sta lavorando assieme a Bennet con l’obiettivo di inaugurare i primi 5 negozi shop-in-shop entro l’anno, all’interno di store strategici siti in provincia di Torino, Vercelli, Monza Brianza e Milano.

Rispetto al format, grazie ai positivi risultati ottenuti a Montano Lucino e in base alle caratteristiche degli spazi Bennet, viene confermato il formato Xpress, di superficie compresa tra i 600 e i 1000 metri quadrati, posizionandosi a metà strada in termini dimensionali fra i megastore (1000-3500 metri quadrati) e i piccoli Smart (100-500 metri quadrati). Xpress presenta una proposta completa in termini sia di servizi sia di assortimento di prodotti ad alta rotazione. Inoltre, grazie alle innovazioni omnicanale di MediaWorld, i punti vendita Xpress offrono il servizio di Pick and Pay e di ‘PickUp anche in 30 minuti’, innalzando la shopping experience al livello superiore e consentendo ai clienti di beneficiare dell’opportunità di effettuare un acquisto tecnologico online, recarsi per ritiro in negozio e ottimizzare la visita per una spesa di qualità da Bennet.

“Il consolidamento della partnership tra Bennet e MediaWorld, che queste nuove aperture testimoniano, ci rende molto orgogliosi”, dichiara Adriano De Zordi, amministratore delegato di Bennet. “Gli eccellenti risultati ottenuti dal primo shop-in-shop aperto all’interno dell’ipermercato Bennet di Montano Lucino, ci confermano che la strategia di arricchire e completare l’offerta commerciale complessiva insieme a MediaWorld è vincente. Fra pochi mesi anche altri punti vendita Bennet potranno godere di una shopping experience e un’offerta di prodotti e servizi ancora più ricca e varia grazie ai MediaWorld Xpress shop-in-shop”.