Bellagio diventa "borgo digitale": comincia collaborazione con eBay

Ci sono grande entusiamo e fermento tra i commercianti di Bellagio per la straordinaria iniziativa che vede la perla del Lario impegnata in una collaborazione con eBay

La “Perla” del Lago di Como è stata scelta come uno dei borghi per l’edizione 2021 del progetto “Borghi Digitali”, valido strumento per favorire l’ingresso nel mercato online dei commercianti che svolgono l’attività nei borghi italiani, promuovendo l’eCommerce. Bellagio è l'unico brogo selezionato in Lombardia.

A tutte le aziende di Bellagio associate a Confcommercio Como viene pertanto offerta la straordinaria possibilità di aderire ad un corso online, con l’obiettivo di essere ospitati (gratuitamente per 12 mesi) in una vetrina all’interno del sito eBay dove i 5,5 milioni di acquirenti in Italia (183 milioni nel mondo) potranno conoscere le storie delle aziende e visionare on-line i loro prodotti.

Graziano Monetti, Direttore di Confcommercio Como spiega che e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Bellagio è stata decisiva per la promozione del borgo. Bellagio, la cui bellezza è già nota in tutto il mondo, ha dimostrato grande interesse per l'iniziativa e un desiderio di riscatto.

Il termine inizialmente proposto alle aziende per iscriversi al corso e per avere successivamente uno sbocco sulla vetrina di eBay era previsto per il 19 di febbraio, ma data la grande richiesta di adesione riscontrata, si potrà ancora aderire fino alla fine del mese di febbraio, fanno sapere dagli uffici dell’Associazione, mentre il corso partirà orientativamente verso la fine di marzo.

“Siamo certi che l’iniziativa possa offrire agli associati nuovi strumenti per fronteggiare l’attuale emergenza economica”, conclude il Direttore Monetti. “Dal canto nostro si è già dimostrata proficua, perché abbiamo avuto modo di apprezzare ancora una volta la grande disponibilità e lo spirito collaborativo dell’Amministrazione Comunale di Bellagio. Solo uniti si possono creare le giuste sinergie necessarie per avere la forza nell’affrontare situazioni di difficoltà come quella attuale”.

Per chi fosse interessato, invitiamo a prendere contatti direttamente con Confcommercio Como al 031-2441 o scrivendo a info@confcommerciocomo.it.