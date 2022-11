L'azienda di Como premiata perché sostiene i lavoratori che hanno un figlio

Figli e lavoro, un binomio che spesso non riesce a convivere, un problema che riguarda maggiormente le donne ma che nella sua complessità include tutta la vita famigliare. Sono aspetti che spesso vengono, se va bene, ignorati dalle varie aziende. Ci sono però realtà virtuose e la Regione Lombardia ha deciso di premiarle. Sono le aziende che mettono in atto misure di wealfare molto importanti: bonus nascite fino a mille euro a sostegno della natalità, supporti come rimborsi e voucher per babysitter e badanti e smart working aggiuntivo.

Queste virtuose realtà sono state premiate oggi al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli nell’ambito del Premio “Parità Virtuosa”, promosso dal Consiglio Pari Opportunità e giunto alla sua quarta edizione. Rivolto ad aziende e associazioni di categoria, il premio vuole valorizzare progetti che si sono distinti per aver applicato sistemi e tutele innovative in tema di welfare, in particolare nei confronti delle donne lavoratrici madri.

A spiccare tra le 5 aziende piu virtuose della Lombardia la Gds Comunication di Como, agenzia di marketing e comunicazione integrata, con un forte orientamento alla tecnologia e all’innovazione. La ditta ha vinto il Premio Parità virtuosa per il sostegno all’intero nucleo familiare prima e dopo la nascita.

"È un onore valorizzare chi aiuta le famiglie con azioni di welfare concrete che testimoniano come sia possibile venire incontro alle esigenze familiari dei lavoratori. Mi riferisco in particolare alle donne lavoratrici madri, ancora troppo spesso penalizzate nella conciliazione famiglia - lavoro" ha dichiarato la Presidente Letizia Caccavale-.

È possibile quindi creare le condizioni per un ambiente lavorativo sereno a beneficio dell’aumento della produttività e del contrasto all’abbandono del posto di lavoro da parte delle mamme.

Tutte le iniziative che possono supportare la genitorialità

Tra le iniziative più innovative presentate quest’anno si sottolineano: supporti alla genitorialità prima e dopo la nascita o l’adozione di un bambino; programmi di valorizzazione della genitorialità sul luogo di lavoro; congedi di maternità e paternità oltre i limiti garantiti per legge e retribuiti al 100% del salario; bonus nascite fino a mille euro come misura a sostegno della natalità; smart working aggiuntivo per esigenze familiari; asili nido aziendali convenzionati; permessi retribuiti per malattie croniche invalidanti e per la cura di familiari fragili rimborsi e voucher per babysitter e badanti, concierge aziendale per favorire la conciliazione vita lavoro e semplificare la vita dei dipendenti e delle loro famiglie; donne nei posti apicali per meritocrazia; l’assunzione di una donna sfollata e progetti di inserimento linguistico e lavorativo per profughi di guerra; attivazione di una struttura ospitante per donne in difficoltà e rifugiate con percorsi di assistenza psicologica e reinserimento lavorativo.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, la Presidente del Consiglio pari Opportunità Letizia Caccavale e le rappresentanti del CPO Francesca Zajczyk (Vicepresidente), Donata Bertazzi, Paola Macchi, Ilaria Nascimbene, Anna Maria Passaggio eCamilla Sartori.

Le altre aziende premiate in Lombardia e la motivazione

Operari Srl (Milano) – Società Benefit, azienda di consulenza. Premio Parità virtuosa per attivazione di percorsi con fisioterapisti, psicologi del lavoro e nutrizionisti con possibilità di visita specialistica.

Gruppo Farco (Torbole Casaglia - BS) Premio Parità virtuosa per il servizio di accoglienza dei figli tra i 4 e i 13 anni nei periodi di chiusura delle scuole, oltre all’erogazione di un contributo economico di mille euro per ogni nuova nascita dei lavoratori dipendenti.

Amgen Srl (Milano) - Azienda radicata nella ricerca scientifica e nell'innovazione, attraverso le quali riesce a trasformare idee nuove in terapie per pazienti affetti da malattie gravi. Premio Parità virtuosa per l’assegnazione di congedi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore.

Grenke Locazione SRL (Milano) – Società di consulenza di supporto alle imprese. Premio Parità virtuosa per il contributo di 250 euro mensili a nucleo familiare per le rette scolastiche dei figli primogeniti in età 0-6.

Edenred Italia (Milano) – Azienda attiva nel mondo del buono pasto Ticket Restaurant. Premio Parità virtuosa per l’attivazione di un percorso formativo dedicato alle mamme in attesa e ai neogenitori con figli fino ai 3 anni.

Zeta Service (Milano) Servizi di consulenza alle aziende.Premio Parità virtuosa per la presenza dell’80% di donne come dipendenti, la maggior parte in posizioni di leadership (il 75% sono mamme). Hanno introdotto, inoltre alcuni giorni di congedo per problematiche legate al ciclo mestruale.

Enel Italia Spa (Milano) Società multiservizi del settore energia. Premio Parità virtuosa per il bonus per acquisto di libri scolastici e contributi per l’istruzione dei figli.

K-Pax Onlus Soc. Coop. (Breno – BS) Cooperativa attiva in progetti di assistenza a richiedenti asilo, rifugiati, adulti e minori in difficoltà. Premio Parità virtuosa per il corso di alfabetizzazione rivolto a 50 donne straniere esterne alla cooperativa

BI Solution Soc. Coop. Onlus (Brescia) – Azienda di servizi informatici per il settore Pubblico e Privato. Premio Parità virtuosa per aver messo a disposizione dei dipendenti, a fronte della chiusura delle scuole, spazi di accoglienza per i figli