Trenord, 157 nuove assunzioni nel primo semestre. E c'è ancora opportunità di lavoro

Trenord ha rafforzato significativamente il proprio organico nel primo semestre del 2024, con l'assunzione di 157 nuovi professionisti, portando il totale dei dipendenti a 4781. Questo rappresenta più del doppio delle assunzioni rispetto allo stesso periodo del 2023.

Giovani talenti a bordo

Un dato significativo riguarda l'ingresso di giovani: il 57% delle nuove assunzioni riguarda posizioni operative a bordo treno, come capotreno, macchinisti e manovratori. Il resto delle assunzioni ha interessato aree cruciali come Manutenzione, Commerciale, Assistenza, IT e Data Management, Supply Chain. Oltre la metà dei nuovi assunti – 83 persone – ha meno di 30 anni, e una su tre è una donna, riflettendo l'impegno di Trenord per la diversità e l'inclusione.

Formazione e Onboarding

I nuovi dipendenti hanno seguito un programma di Formazione e Onboarding specificamente ideato da Trenord. Questo percorso mira a fornire tutte le competenze tecniche e trasversali necessarie per ricoprire efficacemente il proprio ruolo. Inoltre, i neoassunti hanno avuto l'opportunità di conoscere le diverse Direzioni, i progetti strategici e il contesto della mobilità locale, garantendo un inserimento strutturato e completo.

Opportunità di lavoro

Le opportunità professionali in Trenord sono pubblicate nell’area “Lavora con noi” del sito aziendale. Attualmente, fino al 23 luglio, è possibile candidarsi per diventare Sales & Customer Service Assistant, una posizione chiave per il team di addetti alla vendita di biglietti e servizi Trenord in biglietteria.