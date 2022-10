Appiano Gentile: apre il nuovo discount non food Action

Nuovo supermercato ma non di generi alementari. La catena internazionale di discount non food Action apre infatti in provincia di Como, ad Appiano Gentile, il suo quindicesimo store nel Paese, il settimo in Lombardia. Dopo le aperture di Vanzaghello e Cambiago nella città metropolitana di Milano, Voghera (Pavia), Castel Mella (Brescia), Trescore Balneario (Bergamo) e Brescia l’azienda si espande ulteriormente sul territorio con il nuovo punto vendita ad Appiano Gentile gestito da un team di circa 20 nuovi dipendenti. Action sorprende ogni giorno milioni di clienti nei suoi oltre 2.000 negozi in Europa, offrendo prezzi bassi e un vasto assortimento di prodotti di uso quotidiano così come idee e soluzioni che rendono la vita più semplice, colorata e divertente.

Action, il discount non-food più in rapida crescita d’Europa, continua il suo piano di sviluppo in Italia, oggi 6 ottobre, con l’apertura di un nuovo punto vendita ad Appiano Gentile in Via Vignetta. Il negozio è il quindicesimo aperto nel Paese e il settimo in Lombardia, dove il marchio ha debuttato nell'aprile 2021 a Vanzaghello seguito dalle aperture di Cambiago, sia nell'area metropolitana di Milano, sia a Voghera (Pavia), Castel Mella (Brescia), Trescore Balneario (Bergamo) e Brescia. Con questo nuovo store Action rafforza la sua presenza nella regione, consolidando ulteriormente il suo progetto di crescita sul mercato italiano. Recentemente l’insegna ha annunciato un piano di sviluppo nel paese concentrato sull’apertura di altri punti vendita entro la fine dell’anno e una campagna di assunzioni per un totale di 500 nuovi dipendenti. Per avvalorare ulteriormente il suo sviluppo in Italia, Action è la recentemente entrata in Federdistribuzione – che rappresenta le aziende della Distribuzione Moderna, alimentare e non alimentare in Italia.

"Siamo entusiasti di questa nuova apertura in Lombardia. Con il negozio di Appiano Gentile sempre più clienti italiani potranno vivere in prima persona la shopping experience targata Action. Il loro entusiasmo dimostra il successo della nostra formula unica: una gamma di prodotti ampia e sempre nuova, di qualità e a prezzi contenuti " ha commentato Philippe Levisse, direttore generale di Action Italia.

‘Sorpresa‘ e ‘prezzi bassi‘ distinguono Action da molti altri discount non-food presenti sul mercato: due terzi dell’assortimento cambia costantemente con oltre 150 nuovi prodotti introdotti ogni settimana. La gamma di prodotti, con articoli di oltre 350 brand conosciuti e più di 70 marchi privati, è composta da 14 categorie: decorazioni, bricolage, giocattoli e intrattenimento, cartoleria e hobby, multimedia, articoli per la casa, giardino e outdoor, lavanderia e pulizia, animali domestici, sport, abbigliamento e biancheria.

Con una superficie di 866 metri quadrati, il punto vendite di Appiano Gentile sarà aperto tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 08:30 alle 20:30 e la domenica dalle 09:00 alle 20:00.

Le aperture dei negozi Action sono organizzate dal management locale in stretta collaborazione con la sede centrale in Olanda. Il negozio è gestito da un team di 20 dipendenti - dagli addetti al negozio al direttore e all'assistente - per un totale di oltre 300 dipendenti in Italia. Action assume persone di diversa provenienza e offre condizioni di lavoro flessibili. Grazie alla struttura dei negozi, ai piani di crescita e alla cultura dell'azienda, Action non solo crea nuovi posti di lavoro per le comunità locali, ma offre anche opportunità di crescita ai dipendenti.