Torna lo sconto benzina, ma riparte con un'app

Dopo sette mesi di sospensione torna lo sconto regionale sulla benzina, è solo questione di giorni. In attesa della data ufficiale in cui si tornerà a pagare meno il pieno vediamo quali sono le principali novità introdotte. Innanzitutto non servirà più la Carta Regionale dei Servizi ma sarà sufficiente lo smartphone, a patto, però, di avere scaricato la app ufficiale di Regione Lombardia. Infatti, in futuro per chi benificerà dello sconto sarà indispensabile dotarsi di telefonino e app con la quale registrarsi e accedere mediante lo spid o carta d'identità elettronica (CIE).

Ma quella dell'app, purtroppo, non è l'unica novità. Infatti, stando alle anticipazioni trapelate lo sconto sarà applicato inizialmente solo alla benzina e non più anche al diesel. Inoltre, sempre inizialmente e per un periodo di tempo al momento indefinito, potranno usufruire dello sconto solo i residenti in fascia A, ovvero coloro che abitano entro 10 chilometri dal confine con la Svizzera.