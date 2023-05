Il miele comasco da 30 milioni di euro di fatturato compie cent'anni

Il miele Ambrosoli è conosciuto in tutta Italia e nel mondo e quest'anno l'omonima azienda compie cent'anni. Ambrosoli, che nel 2022 ha registrato un fatturato di quasi 30 milioni di euro, ha sede nello storico stabilimento di Ronago (Como) nella via che porta il nome del fondatore, Giovanni Battista Ambrosoli. Qui attualmente lavorano un’ottantina di dipendenti.

Il Mimit, Ministero delle imprese e del Made in Italy, per onorare il centenario di questa florida azienda comasca ha emesso un annullo filatelico come eccellenza del sistema produttivo ed economico nel settore agroalimentare.

Il francobollo è stato consegnato a Silvia Ambrosoli durante la cerimonia che si è tenuta al Salone degli Arazzi del Mimit, alla presenza del ministro Adolfo Urso e della sottosegretaria Fausta Bergamotto. Il francobollo ordinario appartiene alla serie tematica “le eccellenze del sistema produttivo ed economico”, dedicata ai Marchi storici di interesse nazionale del settore agroalimentare.

“Siamo davvero onorati e grati al Ministero per questo riconoscimento, che riceviamo in occasione del nostro centenario” ha dichiarato Alessandro Ambrosoli, Presidente dell’azienda. “Vorrei che questo francobollo celebrasse soprattutto le persone che hanno lavorato e lavorano in un’azienda che continua a innovare e guardare al futuro, cercando di rimanere fedele ai principi e ai valori del primo giorno”.

Il marchio Ambrosoli rappresenta un’eccellenza del made in Italy che si tramanda di generazione in generazione da un secolo. Ambrosoli nasce infatti nel 1923 proprio nel comasco, dallo spirito imprenditoriale di Giovanni Battista Ambrosoliche, mosso da un’autentica passione per l’apicoltura, eredita l’azienda agricola della nonna paterna e intraprende una lunga avventura costellata di successi.