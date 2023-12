L'azienda Comasca da 30 milioni di fatturato nata dalla passione di un giovane per il miele compie cento anni

Il segreto sembra essere quello di realizzare i propri sogni partendo dalle passioni che ci animano e questo è successo per la Ambrosoli, l'azienda di miele (e non solo) che da cento anni ha le sue radici nel Comasco. Tutto parte dal fondatore Giovanni Battista Ambrosoli è nato a Como nel 1882. Il marchio Ambrosoli rappresenta un’eccellenza del made in Italy che si tramanda di generazione in generazione da un secolo. Ambrosoli nasce infatti nel 1923 proprio nel comasco, dallo spirito imprenditoriale di Giovanni Battista Ambrosoli che, mosso da un’autentica passione per l’apicoltura, eredita l’azienda agricola della nonna paterna e intraprende una lunga avventura costellata di successi.

La storia di un successo di famiglia

Dopo aver conseguito il diploma di chimico industriale all’Istituto Tecnico di Winterthur (Zurigo) e dopo aver effettuato un’esperienza di lavoro in campo chimico per diversi anni nella Svizzera Tedesca, rientra in Italia nel 1906.Il suo trasferimento nel 1906 a Ronago (CO) è per dirigere l’azienda agricola della nonna paterna rimasta senza una guida. In questo periodo di attività mantiene sempre vivo l’interesse per gli studi di chimica. Nasce però in lui per caso la passione per l’apicoltura: "divenni apicoltore perché ero un consumatore appassionato di miele".

In pochi anni sviluppa un’apicoltura moderna e inizia a confezionare il miele in vasetti, con particolare riguardo alla qualità della materia prima. La sua idea principale era quella di mettere nei negozi un prodotto conforme alle aspettative del consumatore. Genera così una fiducia nel nome e un’immagine positiva dell’azienda.

Ufficialmente la ditta G.B. Ambrosoli nasce con l’iscrizione alla Camera di Commercio di Como nell’anno 1923: sono passati 100 anni.

Il nuovo prodotto inizia una rapida diffusione grazie anche alla pubblicità radio di recente invenzione che diede la possibilità di far conoscere al pubblico i pregi e i valori del Miele. In sintonia con questa attività sviluppa nel 1930 la produzione delle Caramelle ripiene di miele e nello stesso tempo, partendo dalla cera d’api, crea la “Cera Ambra” per pavimenti e mobili.

Gli anni dopo il 1930 vedono un buon sviluppo del lavoro anche perché il Fondatore riceve un grande aiuto dal figlio maggiore Costantino che ha lavorato per quasi un anno negli Stati Uniti d’America (fonte: Ambrosoli.it).

Il francobollo per il centenario

Il Mimit, Ministero delle imprese e del Made in Italy, per onorare il centenario di questa florida azienda comasca ha emesso nel maggio 2023 un annullo filatelico come eccellenza del sistema produttivo ed economico nel settore agroalimentare.

Il francobollo è stato consegnato a Silvia Ambrosoli durante la cerimonia che si è tenuta al Salone degli Arazzi del Mimit, alla presenza del ministro Adolfo Urso e della sottosegretaria Fausta Bergamotto. Il francobollo ordinario appartiene alla serie tematica “le eccellenze del sistema produttivo ed economico”, dedicata ai Marchi storici di interesse nazionale del settore agroalimentare.

“Siamo davvero onorati e grati al Ministero per questo riconoscimento, che riceviamo in occasione del nostro centenario” ha dichiarato Alessandro Ambrosoli, Presidente dell’azienda. “Vorrei che questo francobollo celebrasse soprattutto le persone che hanno lavorato e lavorano in un’azienda che continua a innovare e guardare al futuro, cercando di rimanere fedele ai principi e ai valori del primo giorno”.