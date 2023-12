Trasformare in alloggi un'area inutilizzata del deposito: così Asf prova ad attirare nuovi autisti

Tra le carte che Asf Autolinee intende giocarsi per "attirare" autisti c'è anche quella di alloggi in condivisione convenzionati per i dipendenti provenienti da fuori regione. A darne notizia è stata l'assessore al Bilancio e Partecipate del Comune di Como, Monica Doria, nel corso dell'ultimo consiglio comunale. In realtà l'azienda pensa a tale progetto già da parecchi mesi. Si tratta di una delle tante strade che Asf sta percorrendo per trovare rimedio alla cronica carenza di conducenti da cui dipende gran parte dei disservizi del trasporto locale. Infatti, è diventato sempre più difficile trovare autisti qualificati.

E' la stessa azienda di trasporto a spiegare, alla luce anche dell'intervento dell'assessore Doria, la ricetta che sta seguendo per arrivare a coprire l'intero fabbisogno di personale. "Dal mese di maggio 2023 - spiegano da Asf Autolinee - è attiva la collaborazione con FNMA per progetti di formazione finanziata finalizzati al conseguimento delle patenti superiori e al successivo inserimento in azienda. Nel mese di novembre, è partito il progetto di Academy di ASF in partnership con ENAIP, che prevede la partenza delle prime aule nella seconda metà del mese di gennaio 2024. Il progetto di Academy sarà implementato e progredirà con l’avvio di nuove sessioni nel corso del 2024. È da sempre attiva la collaborazione con società di reclutamento e selezione".

Infine, il progetto di alloggi convenzionati: "Nel mese di aprile 2023, è stata avviata una interlocuzione con SPT Holding spa volta alla definizione di un progetto congiunto per la riqualificazione di un’area non più in uso del deposito di Tavernola per ricavarne alloggi in condivisione convenzionati per i dipendenti provenienti da fuori regione. È intendimento della società proseguire nell’intento di addivenire alla completa copertura del fabbisogno ricercando e attuando tutte le possibili forme di promozione del reclutamento di personale".