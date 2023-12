Catena svizzera di supermercati porta lo stipendio minimo a 5mila euro

A partire da gennaio 2024, Aldi, la catena di supermercati, ha dichiarato che i suoi dipendenti in Svizzera godranno di un salario minimo di 4.700 franchi svizzeri al mese per tredici mensilità, registrando un incremento del 2,4% rispetto alla situazione attuale. Questo, convertendo il salario alla corrente tasso di cambio, si traduce approssimativamente in 5.000 euro mensili. Inoltre, è previsto un premio annuale e un buono acquisto presso i negozi della catena.

Per coloro con un contratto da apprendista, è disponibile un abbonamento telefonico gratuito presso Aldi Suisse Mobile. L'iniziativa è stata spiegata dall'azienda come risposta al significativo aumento del costo della vita in Svizzera. Jérôme Meyer, il direttore generale di Aldi in Svizzera, ha sottolineato che questa mossa rappresenta un riconoscimento per l'impegno "straordinario" dei dipendenti e un modo per garantire che essi "non affrontino difficoltà finanziarie in periodi critici".

Attualmente, Aldi Suisse conta circa 3.900 dipendenti distribuiti tra i suoi 242 punti vendita nel Paese. In Svizzera manca un salario minimo legale a livello nazionale; tuttavia, alcune regioni lo prevedono a livello cantonale o comunale. In questo specifico caso, l'azienda ha preso l'iniziativa. Anche i competitor di Aldi, Coop e Migros, hanno recentemente deciso di aumentare il livello minimo degli stipendi per i loro dipendenti nelle sedi svizzere.