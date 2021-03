Nuovo supermercato, a Como inaugura Aldi

La catena tedesca apre in via Pasquale Paoli da giovedì 25 marzo

Aldi in via Paoli a Como (foto mp)

Se c'è un settore che non sembra conoscere crisi nemmeno nell'era covid è certamente quello alimentare, soprattutto se si parla di grande distribuzione. A testimoniarlo, l'apertura di un nuovo punto vendita in città della catena Aldi. Il negozio di Como, 1000 metri quadrati e 80 parcheggi, sarà in linea con le politiche di sostenibilità ecologica del gruppo, l’edificio è infatti dotato di impianto fotovoltaico.

L'inaugurazione avverrà domani, giovedì 25 marzo 2021, e ciò ha comportato alcune modifiche viabilistica in via Pasquale Paoli. Sono state introdotte due nuove svolte a sinistra per chi proviene da Como: una per accedere in via 1° maggio e una per accedere al supermercato. Il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8.30 alle 20. Il punto vendita ha creato 11 nuovi posti di lavoro.

Aldi (acronimo di ALbrecht-DIscount) è una multinazionale tedesca attiva nel settore della grande distribuzione organizzata, ed è una delle principali aziende del mondo nel suo settore. Il su concorrente primario è Lidl.