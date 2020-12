Mariano Comense aiuta le imprese colpite dal covid con 308mila euro

Un piccolo grande aiuto per le imprese maggiormente colpite dal covid arriva dal Comune di Mariano Comense che ha stanziato a questo scopo ben 308mila euro. Un sostegno che suscita il plauso e i ringraziamenti di Confesercenti Como: “Esprimiamo un sentito ringraziamento al sindaco di Mariano Comense, Giovanni Alberti, agli assessori al Commercio, Andrea Ballabio, e alle Finanze, Evelina Grassi, per la scelta di destinare 308mila euro come contributi a fondo perduto a favore delle imprese maggiormente colpite dalle chiusure causate dal Covid. Per mesi – ricorda il presidente di Confesercenti Como, Claudio Casartelli - le imprese del commercio e della ristorazione, i negozianti, gli ambulanti, non hanno avuto entrate ma solo bollette e affitti da pagare, con grave difficoltà nel fare quadrare i conti e nel garantire la sussistenza alle proprie famiglie. Il contributo va nella direzione giusta della ripartenza che verrà: i nostri imprenditori non mollano e tengono duro in attesa di poter tornare a svolgere pienamente e in libertà il loro lavoro che genera ricchezza per le loro famiglie e per l’intero territorio”.