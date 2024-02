L'agriturismo che cerca camerieri: "Non importa l'età"

L'agriturismo "L'Agrifoglio", immerso nel parco della Spina Verde, cerca personale da impiegare in sala e in cucina nei week-end. In particolare si cercano camerieri e cuochi per i fine settimana. "Ovviamente - spiegano dall'agriturismo - c'è la possibilità di essere assunti per lunghi periodi. Sono richieste persone volenterose e che conoscano già il mondo della ristorazione, ma l’età non è rilevante, e nemmeno il sesso".

L'agriturismo "L'Agrifoglio" si trova in via Monte Sasso a San Fermo della Battaglia, in località Cavallasca. Per info telefonare allo 031.536532 o contattare la gestione al numero Whatsapp 338.8204760.