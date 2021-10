L'agricoltura urbana e le vertical farm, un "green pass" per le città

Si coltiverà sempre più in verticale. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità la legge sulla agricoltura urbana, periurbana e metropolitana. Un'iniziativa con diverse novità, che sostiene e incentiva le attività agricole tradizionali rimaste, stimola la realizzazione di boschi urbani per città più verdi e allo stesso tempo innova fortemente il quadro normativo riconoscendo i tetti verdi nella pianificazione urbanistica e consentendo l'insediamento in tutte le aree urbane delle vertical farm, ossia delle fattorie innovative verticali dove si produce verdura in ambiente protetto a ciclo continuo. Queste attività pur insediate in ambito urbano, per esempio aree industriali da rigenerare, saranno comunque riconosciute come agricole.