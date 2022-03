Agenti di Commercio: "Contro il caro carburante serve un’authority europea immediatamente operativa

Dopo Cna e Codacons, anche Concommercio interviene sul caro benzina che, in particolare, preoccupa la categoria degli agenti di commercio. “Per noi agenti che abbiamo nell’auto un vero e proprio ‘ufficio’ con una media annua di oltre 60mila chilometri percorsi l’aumento del carburante incide in modo significativo: tra i 4 e 5mila euro in più sulla nostra attività con i margini già assottigliati per l’aumento dei costi e la diminuzione delle vendite a causa della carenza di materie prime. E il tetto di deducibilità del costo dell’auto, 25mila euro, è bloccato da tempo ormai immemorabile e non ci consente di acquistare auto ‘green’”.

Così riassume la situazione Alberto Petranzan, presidente di Fnaarc, la Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio, che poi propone: “Contro il caro carburante l’impegno del Governo per interventi che riducano il prezzo è apprezzabile, ma non sufficiente. Come già espresso dal ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, c’è in atto una speculazione ingiustificata. Occorre un’authority europea che sia immediatamente operativa per calmierare i costi ed intervenire sulle anomalie dei mercati delle materie prime”.

Una condizione ancora più sentita nella provincia di Como, dove la vicinanza con la Svizzera, e le tessere sconto regionali, fanno lievitare ulteriormente i prezzi alla pompa: “L’analisi del presidente Petranzan disegna lo stato di fatto, più che mai realistico, di queste ultime settimane. Il rincaro del carburante sta creando non poche difficoltà a noi agenti di commercio” è il commento di Santino Ceccato, presidente di Fnaarc Confcommercio Como, che prosegue: “Il primo bimestre del 2022 è stato, paradossalmente, peggiore dello stesso periodo del 2021, quando la pandemia era ancora in atto, aggravato dalla guerra in Ucraina, che crea ulteriore incertezza sul prossimo futuro. Sono necessari rimedi urgenti per il caro carburante: incentivi ed agevolazioni da mettere in atto subito”.