Aero Club Como, una stagione difficile ma ancora tanta voglia di volare

Il 2020 non è stato un anno semplice, ma il bilancio consuntivo, presentato e approvato durante l’ultima Assemblea dei Soci dell’Aero Club Como, martedì 30 marzo 2021, dal Presidente Enrico Guggiari, dai Consiglieri e Revisori, ha chiuso positivamente, malgrado alcune sofferenze, in termini di ore volate o di giorni di chiusura. L’istituzione, la più antica al mondo nel campo del volo idro, ha saputo rispondere, accogliendo sempre più allievi, piloti, socie e soci che da ogni Nazione riconoscono il primato del Club e della Scuola.

Il primo trimestre del 2021 registra quasi 200 Socie e Soci, tra coloro che risiedono sul territorio, o zone limitrofe o all’estero. La Scuola annovera quasi 50 studenti, di cui una trentina iscritti all’anno accademico 2020/2021, un numero che cresce di giorno in giorno, grazie a nuove offerte che la Scuola propone, per essere sempre più competitiva e sottolineare un’autorevolezza e una peculiarità che va oltre il volo idro, e risiede nella capacità di un perpetuo rinnovamento.

La Scuola da quest’anno ha avviato il corso di teoria PPL a distanza, per rispettare le norme in vigore per il contenimento della pandemia, e ciò permette anche a chi non risiede a Como di poter frequentare; tra le nuove offerte didattiche, inoltre, è stato istituito un nuovo corso, che permette a chiunque di avvicinarsi al volo in sei lezioni, prima di intraprendere il cammino per il conseguimento del PPL, che, secondo la normativa ENAC, prevede un minimo 45 ore di volo in un percorso molto strutturato e riconosciuto a livello internazionale.

Corso Introduttivo alla Licenza di Pilota Privato

L’obiettivo del Corso Introduttivo alla Licenza di Pilota Privato è quello di fornire le prime nozioni e le esperienze principali propedeutiche al corso per il conseguimento della Licenza PPL. Il Corso Introduttivo comprende 3 ore di volo in doppio comando a loro volta articolate in 6 voli di circa 30 minuti, con una quota sociale ridotta, ed il manuale di teoriaIl Pilota Privatodi Giancarlo Stretti. A completamento del corso, l’allieva/o ha la possibilità di frequentare un opzionale volo di introduzione alla navigazione di circa 30 minuti.

Infine, qualora l’aspirante pilota decidesse di proseguire il percorso per il conseguimento della Licenza PPL, le 3 ore di volo così come la quota sociale verranno riconosciuti all’interno dell’addestramento complessivo.

“I periodi più difficili devono essere sempre affrontati come sfide in grado di generare nuove opportunità”afferma il Presidente Enrico Guggiari“ l’Aero Club Como ha cercato di non sospendere quasi mai le proprie attività, anche ad hangar chiuso, o anche nei momenti in cui non è stato possibile tenere aperta la linea di volo o si è dovuto limitarne l’uso alle abilitazioni e alla Scuola.

L’officina, ad esempio, non solo si è curata della manutenzione, ordinaria e straordinaria, della flotta ma ha altresì permesso l’ingresso di un nuovo CESSNA 172, il ripristino del 206 e, con grande impegno, dedizione, altissimo livello di specializzazione e professionalità sta lavorando per ottimizzare l’uso di ogni aereo.

Anche la Scuola, diretta da Renato Carnabuci, con l’ausilio importante di Francesco Cereda e tutti gli istruttori, da Carlo Novati, Gabriele Ermecini, Marco De Vitis, Matteo Francone, Piermario Lovisolo -e altri, che sovente li affiancano e sono rimasti affezionati, con grande senso di appartenenza al Club-, ha cercato di restare accanto agli allievi, sostenendoli e motivandoli nel loro percorso, anche nei momenti più difficili o apparentemente bui, con un’attenzione e una cura dedicataad hocalle necessità e alla psicologia di ogni singolo allievo / allieva. Tutto questo è Aero Club Como, e molto di più.”