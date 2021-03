Mercato immobiliare in pandemia: il Lago Maggiore "ruba" compratori al Lago di Como

A parità di bellezza, qualità e prestigio le case sul Lago Maggiore costano meno della metà di quelle del Lago di Como: 3mila euro al metro quadrato anziché 6 o 7mila. Ragion per cui molti potenziali acquirenti stranieri (ma anche italiani) stanno rivolgendo sempre di più il loro interesse al primo lago anziché al secondo. Una vera e propria inversione di tendenza le cui molteplici ragioni sono stato oggetto di un approfondimento da parte del New York Times in un articolo del 3 marzo 2021.



Nell'articolo vengono interpellati diversi esperti del settore immobiliare, da Angela Petroso, agente di Sotheby’s International Realty in Italia, a Vincenzo de Tommaso, responsabile dell’ufficio stampa del portale Idealista (che di recente ha acquisito il portale casa.it).Nel periodo di pandemia chi può permettersi di acquistare una seconda casa ha cominciato a guardare con interesse ai bellissimi laghi lombardi dove il contesto tra natura e architettura rende qusti luoghi ideali per una "fuga" dalla città, alla ricerca di privacy e tranquillità, ma anche di paesaggi mozzafiato. Ma sempre a causa della pandemia il mercato immobiliare ha fatto registrare delle variazioni. Sebbene i prezzi non siano scesi più di tanto (grazie anche ai tassi dei mutui ai minimi storici che permettono ancora di acquistare immobili con relativa facilità) gli aspiranti acquirenti hanno iniziato a interessarsi a zone che fino a poco tempo fa erano meno gettonate o meno rinomate senza una vera ragione. Tra queste c'è sicuramente la sponda piemontese del Lago Maggiore, sia per la bellezza del lago che per la vicinanza delle montagne per escursioni e sci. In poche parole visto l'andamento economico mondiale i compratori stranieri decidono comunque di investire, ma scelgono mete diverse da quelle tradizionalmente ritenute più lussuose. Dunque, il Lago Maggiore ha cominciato a "rubare" compratori al Lago di Como.