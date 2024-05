Il colosso svizzero del lusso acquisisce il 100% dei gioielli Vhernier della famiglia comasca Traglio

Vhernier è nato a Valenza nel 1984 e ha sede a Milano ma è di proprietà della famiglia comasca Traglio dal 2001 quando la presero i fratelli comaschi Carlo (presidente) e Maurizio Traglio (ceo) nel 2001.

Ora è ufficiale che Richemont, il colosso svizzero del lusso, a cui fanno capo tra gli altri Cartier e Van Cleef & Arpels, ha dichiarato di aver rilevato il 100% di Vhernier in una transazione privata. L'accordo per assicurarsi il 100% di Vhernier è stato raggiunto e lo annuncia in una nota.

"Vhernier, scrivono, è rinomato per l'estetica moderna distintiva dei suoi gioielli di design, ispirati alle curve del corpo umano e alle forme essenziali della scultura moderna per creare forme scultoree ed ergonomiche audaci, nonché per l'insolita combinazione di metalli preziosi e gemme tradizionali con materiali non convenzionali come titanio, bronzo ed ebano. Queste caratteristiche, portate in vita da una lavorazione artigianale innovativa, possono essere viste in tutte le collezioni della Maison, tra cui Calla e Palloncino.

Tutti i gioielli sono realizzati artigianalmente a Valenza, riconosciuta per la sua eccellenza nella produzione di gioielli, garantendo il massimo livello di artigianalità e qualità. Sono venduti attraverso una rete altamente selettiva di boutique monomarca e prestigiosi negozi multimarca, prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti".

Carlo Traglio, Presidente, e Maurizio Traglio, Amministratore Delegato di Vhernier, hanno commentato: "Siamo lieti che Maison Vhernier si unisca a Richemont, leader indiscusso nel gioiello di design. Crediamo fermamente che la nostra distintiva Maison di gioielleria prospererà sotto la guida, l’esperienza e l’attenta cura di Richemont".

La transazione non avrà alcun impatto finanziario significativo sul patrimonio netto consolidato o sul risultato operativo di Richemont per l’anno terminato il 31 marzo 2025. I risultati di Vhernier saranno riportati nell’area di business Jewellery Maisons.