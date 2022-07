Decathlon a Como: iniziati i lavori in via Cecilio

Se ne parla dal 2020 ma oggi, a lavori iniziati, sembra proprio che Decathlon a Como sarà presto una realtà. Il cartello affisso sul cancello in via Cecilio, con data inizio lavori indicata il 4 luglio 2022, parla chiaro e come primo step sarà demolito il grande fabbricato che fu sede della Como Gros. Quando l'area sarà sgomberata si passerà alla fase di costruzione ma non sono ancora note le tempistiche.

Il progetto

Il progetto è stato approvato dalla giunta nel luglio del 2020 e a febbraio 2022 è stato firmato l'ultimo accordo tra il comune di Como e i privati per la realizzazione dell'area commerciale di Decathlon in via Cecilio a Como.

La superficie di vendita è di 4mila metri quadrati. Nel progetto sono previste aree di uso pubblico o di interesse pubblico tra cui parcheggi e un’area verde, per un totale di circa 9.900 metri quadrati pari al 200% della superficie commerciale.

Sono previste nuove connessioni viabilistiche interne, oltre all’adeguamento dei rami viabilistici di via del Dos e via Cecilio in corrispondenza dell’innesto sulla rotatoria dell’Alambicco per un valore di 300mila euro. Saranno realizzati poi un percorso ciclopedonale lungo via Cecilio e una rotatoria sulla via Cecilio per l’accessibilità al comparto.