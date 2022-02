Decathlon arriva a Como: un megastore di 4mila metri quadrati

Il progetto è stato approvato dalla giunta nel luglio del 2020 e negli scorsi giorni è stato firmato l'ultimo accordo tra il comune di Como e i privati per la realizzazione dell'area commerciale di Decathlon in via Cecilio a Como.

La superficie di vendita è di 4mila metri quadrati. Nel progetto sono previste aree di uso pubblico o di interesse pubblico tra cui parcheggi e un’area verde, per un totale di circa 9.900 metri quadrati pari al 200% della superficie commerciale.

Sono previste nuove connessioni viabilistiche interne, oltre all’adeguamento dei rami viabilistici di via del Dos e via Cecilio in corrispondenza dell’innesto sulla rotatoria dell’Alambicco per un valore di 300mila euro. Saranno realizzati poi un percorso ciclopedonale lungo via Cecilio e una rotatoria sulla via Cecilio per l’accessibilità al comparto.

Si conclude quindi un percorso durato tre anni. L'assessore all'Urbanistica Marco Butti ha sottolineato come questo progetto che vede l'accordo tra i privati ma anche con le amministrazioni confinanti sia l'esempio della grande attenzione che questa amministrazione ha sempre dimostrato verso le aree dismesse.