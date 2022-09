Carrefour Express, un nuovo supermercato apre a Como (in posizione strategica)

Nuovo supermercato a Como, a due passi dal lungolago. Il nuovo Carrefour Express si trova in piazza Matteotti 3 in una posizione strategica – accanto alla stazione dei treni e alle autolinee dei bus. La chiusura del Gran Mercato proprio in questa zona aveva messo in difficoltà molte persone (perlopiù anziani). ll nuovo punto vendita conferma Carrefour come prima insegna “sotto casa” e leader nel commercio di prossimità.

All’interno dei 175 mq dello store, i clienti potranno usufruire di un’ampia offerta: dal reparto scatolame con oltre 2.200 referenze e un assortimento esteso di Prodotti a Libero Servizio, al banco dei surgelati e l’ortofrutta confezionato. Non mancheranno, inoltre, il banco con la gastronomia, il pane e i piatti pronti e la cantina di vini, che conferma l’impegno di Carrefour nell’ampliare e migliorare l’offerta vino, anche attraverso la scelta di cantine che premianol’eccellenza regionale. Il nuovo punto vendita sarà aperto dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20.30.