Yara Gambirasio, no a nuovi accertamenti sugli slip, l'avvocato di Bossetti: "Il potere vince sempre"

"Il potere vince sempre" queste le parole di Claudio Salvagi, l'avvocato di Como che insieme al collega Paolo Camporini, sin dal primo grado assiste Massimo Bossetti (condannato in via definitiva per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio). Sembrava una svolta quella dello scorso novembre quando era stato loro concesso di guardare (ma senza poter fotografare) i reperti del caso tra cui anche i leggins e gli slip della 13enne di Brembate dove è stata estratta la traccia di Dna che risalirebbe a Bossetti. Prima dello scorso 20 novembre la difesa degli avvocati comaschi, accompagnati da un team di esperti, non aveva mai potuto nemmeno vederli. I reperti quindi a 10 anni dall'arresto del muratore di Mapello possono essere "visti" dalla difesa, ma nulla più. La Cassazione oggi, come stabilito dai giudici della Corte suprema, ha sentenziato che la difesa non potrà analizzare i reperti della vittima.

Un esito amaro, come confermato dall'avvocato Salvagni: "Al netto della lettura delle motivazioni per esprimere un giudizio ponderato, la prima impressione è che quanto accaduto sia incredibile al punto di farmi dubitare che la giustizia esista. Il potere vince sempre. Se su Massimo Bossetti possono esserci ancora colpevolisti e innocentisti magari al 50 e 50, al 100% si può affermare che in quei reperti c'è qualcosa che noi non possiamo accertare: c'è la risposta che Massimo è innocente. Quei reperti sono sempre stati intoccabili e il perché è ormai evidente".